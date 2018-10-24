HABER

Öğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencileri 'trafik eğitim' dersinde polisin trafik uygulamalarına katılarak sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Öğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencileri 'trafik eğitim' dersinde polisin trafik uygulamalarına katılarak sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaptı.
Malkara Şair Nevi İlkokulu öğrencileri ‘Trafik genel eğitim planı’ kapsamında derste işledikleri trafik eğitim dersini bu kez uygulamalı olarak yaptı. İkinci ve üçüncü sınıflardan oluşan öğrenciler okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşliğinde ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü üzerindeki polis kontrollerine katıldı. Polislerle birlikte durdurdukları araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakan öğrenciler, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıtarak uyarılarda bulundu.
Malkara Şair Nevi İlkokulu sınıf Öğretmeni Ender Mesut Ülke, öğrencilerin trafik eğitim dersini uygulamalı olarak gördüklerini belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız emniyet kemerinin önemini sürücülere aktarmak ve bilinçlendirmekti. Bu etkinliği Trafik polislerimiz ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sürücülerimize karşı bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bu güzel etkinlik içi herkese teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptıÖğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptıÖğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptıÖğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldularKendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldular
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktıSon dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.