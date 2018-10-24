Öğrenciler polis oldu, emniyet kemeri kontrolü yaptı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencileri 'trafik eğitim' dersinde polisin trafik uygulamalarına katılarak sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaptı. Malkara Şair Nevi İlkokulu öğrencileri ‘Trafik genel eğitim planı’ kapsamında derste işledikleri trafik eğitim dersini bu kez uygulamalı olarak yaptı. İkinci ve üçüncü sınıflardan oluşan öğrenciler okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşliğinde ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü üzerindeki polis kontrollerine katıldı. Polislerle birlikte durdurdukları araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakan öğrenciler, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıtarak uyarılarda bulundu. Malkara Şair Nevi İlkokulu sınıf Öğretmeni Ender Mesut Ülke, öğrencilerin trafik eğitim dersini uygulamalı olarak gördüklerini belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız emniyet kemerinin önemini sürücülere aktarmak ve bilinçlendirmekti. Bu etkinliği Trafik polislerimiz ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sürücülerimize karşı bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bu güzel etkinlik içi herkese teşekkür ederiz" dedi.



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