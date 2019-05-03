Öğrenciler projelerini TÜBİTAK Sergisi’nde tanıttı

75. Yıl İMKB Ortaokulu öğrencileri, projelerini TÜBİTAK Sergisinde tanıttı. Öğrenciler tarafından yapılan projelerde Gelibolu Yarımadası’nda verilen mücadelenin 3 boyutlu maketi, 3 boyutlu bağlama ve sensörlü elektrik süpürgesi bulunuyor.

Okul içerisinde açılan sergide öğrenciler, ziyaretçilere projelerini tanıtıyor. Öğrenciler tarafından yapılan projelerde Çanakkale Savaşı’nı anlatan 3 Boyutlu Gelibolu maketi, 3 Boyutlu Bağlama, sensörlü küçük elektrik süpürgesi gibi projeler bulunuyor. Gelibolu Yarımadası Maketi hakkında bilgiler veren Öğrenci Neva Topuz, 2 aylık bir süre içerisinde projeyi tamamladıklarını ifade ederek; “Bilişim Teknolojileri dersinde bu işi yaptık. Proje Türkiye’de ilk yapıldı. Bunu yapmamızın amacı Çanakkale’ye gidemeyenler, orada olanları daha iyi yaşasın diye yaptık. Havada iki merminin çarpışması normalde 600 milyonda bir olan bir şey ama Çanakkale’de bu çok kez görülüyor. Seyit Onbaşı 250 kiloluk mermiyi sırtında taşıyor. Atatürk Anafartalar’da göğsünden vuruluyor ve saati sayesinde hayata tutunuyor. Biz de bunları insanlar daha iyi görsün diye bu şekilde bir harita yaptık" diye konuştu. Öğrenci Mustafa Kılınç ise ilk defa 3 boyutlu bir bağlama yapıldığını ifade ederek; “Genelde gitar ve keman olarak gördük ama biz kendi yöremize ait enstrüman yapalım dedik ve bağlama yaptık. Yaklaşık 1 buçuk ay sürdü" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 75-80 öğrencilerin çalışması"

75. Yıl İMKB Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Can Yıldız; projelerin tamamına yakınının öğrencilerin çalışması olduğunu ifade ederek “Bu yıl TÜBİTAK 4006 fuarında çıtayı biraz yükseltmek istedik. İçlerinde Türkiye’de ilk defa yaptığımız çalışmalar var. Bir tanesi 3 boyutlu Gelibolu Yarımadası’nın sesli, ışıklı sunumunun yapılacağı bir maket yaptık. Bu maketi yaparken uydu verilerinden faydalandık. Aldığımız verilerle Gelibolu Yarımadası’nın birebir aynı ölçülerinde maket yaptık. Yüzde 75-80 oranında öğrenci çalışması. Yine aynı şekilde bağlamamız da Türkiye’de ilk. Bizim en büyük projemiz aslında çocuklarımız. Çocuklarımızla 6. sınıfta modelleme ve tasarım üzerine eğitimlere başladık. Bu eğitimler sonucunda içlerinden 5 öğrencimiz ciddi manada modelleme, tasarlama becerisine sahip oldu. Buradaki projelerin çoğunu da biz öğrenci ağırlıklı yaptık" dedi.



