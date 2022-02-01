HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğrenciler rektörü kar topuna tuttu! "Savaşı kaybettim"

Öğrenciler rektörü kar topuna tuttu! "Savaşı kaybettim"

01.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen 'kar topu savaşı' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da öğrencilerin attığı kar toplarının hedefi oldu. Gözlüğüne kar topu isabet eden Ünüvar, elindeki kar topunu bırakarak "Savaşı kaybettim" dedi.

Öğrenciler rektörü kar topuna tuttu! "Savaşı kaybettim"

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'kar topu savaşı' etkinliğine, üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve gençlerin aileleri katıldı. Üniversitenin Güneş Meydanı'nda yapılan etkinlikte, katılımcılara salep, çay ve tatlı ikram edildi.

"SAVAŞI KAYBETTİM"

Öğrenciler, kar üzerinde halaylar çekerek, çeşitli oyunlar oynadı, birbirlerine kar topu attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da öğrencilerle kar topu oynadı. Alanda yürüyen Ünüvar, öğrenciler tarafından atılan kar toplarının hedefi oldu. Gözlüğüne kar topu isabet eden Ünüvar, elindeki kar topunu bırakarak "Savaşı kaybettim" dedi.

1

"İNŞALLAH GELENEKSEL HALE GELİR"

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kar uzun süredir yolunu beklediğimiz bir şeydi. Geçen haftadan beridir Ankara’ya çok güzel kar yağdı. Güneş Meydanı bizim en değerli meydanımızdır. Öğrencilerimizle en çok buluştuğumuz ortak alanımız. Birçok etkinliğimizi burada yapıyoruz. Burada çok güzel bir kar platformu oluştu. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve öğrencilerimizle kar topu savaşı yaptık. Savaşın her türlüsü kötüdür; ancak kar topu savaşı hariç. Bizim çocukluğumuzdan beri geleneksel hale gelen bir oyunumuzdur. Bu inşallah geleneksel hale gelir; ancak bunun için sürekli kar yağması lazım. Gördüğünüz gibi kar topu savaşını öğrencilere karşı kaybettim" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılacak?Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılacak?
Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklamaTrabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama
Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımıBakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.