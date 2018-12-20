Öğrenciler robotlarını yeni sınıflarında üretecek

Elban, "Geçen yıl sonu itibarıyla 19 bin 750 öğrencinin bu eğitimle tanışmasını sağladık. Bu yıl bu eğitimi alan öğrenci sayısı 47 bini geçti. Geçen yıl sadece 5 ve 6. sınıf öğrencilerine verilen eğitimi bu yıl ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerimize vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sınıfları gezerek eğitim gören öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Elban, öğrencilerin ürettiği program, yazılım ve robotların kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen "Kodlağrı Projesi" çerçevesinde yazılım, program ve robot geliştiren öğrenciler için Ağrı Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yazılım ve robotik çalışmalar üzerine sınıflar açıldı.

Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilerin kodlama, yazılım ve robotik eğitimlerinden faydalanacağına dikkati çeken Elban, daha sonra zorunlu eğitim kapsamında olmayan öğrencileri de bu kapsama alacaklarını kaydetti.

Hedeflerinin, Ağrı'nın artık Türkiye'de yazılım noktasında söz sahibi olabileceği bir noktaya gelmesi olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştu:

"Belki de yakın zamanda Türkiye'deki yazılımcı sayısının ciddi bir oranı Ağrılı gençlerden oluşacaktır. Çok cüzi maddi bir kaynakla, öğretmen, idareci ve velilerimizin çabaları, gayretleri, özverileriyle zeki Ağrılı çocuklarımız kısa zamanda çok güzel ürünler ortaya çıkardılar. Ben önümüzdeki dönemde çok daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılacağını bekliyorum. Bu eğitimin ilimizde kökleşeceğini, yaygınlaşacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilerle sohbet eden Elban, öğretmenlerle yaptığı toplantı sonrası merkezden ayrıldı.

