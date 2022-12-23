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Öğrenciler sandık başına gittiler! Okulun maskotu olacak

23.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir ortaokulda, öğrencilerin sahiplendiği köpeğin ismi demokratik yollarla belli oldu. Öğrenciler, köpek için 'Karamel' ve 'Köpük' isimlerinden birini seçmek için sandık kurup oy kullandı. Köpeğin ismi oy çokluğuyla 'Köpük' oldu.

Öğrenciler sandık başına gittiler! Okulun maskotu olacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, sahiplendikleri köpeğin adını, sandık kurup oy kullanarak belirledi. Köpeğin adı, oy çokluğuyla 'Köpük' oldu.

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Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri tarafından okulda bakılmak üzere Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nden köpek sahiplenildi. Öğrenciler, önceden belirlenen 'Karamel' ve 'Köpük' isimlerinden birini seçmek için sandık kurup oy kullandı.

Köpeğin ismi oy çokluğuyla 'Köpük' oldu. Oylamaya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Okul Müdürü Sercan Kemik, idareciler ve öğretmenler de katıldı.

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"DEMOKRATİK SEÇİMLE KÖPEĞİMİZİN İSMİNİ KOYDUK"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sahiplendirilen Köpük'ün okulun 721'inci öğrencisi olduğunu belirterek, "Okulumuz ve öğrencilerimiz, herkese örnek olacak duyarlılık göstererek, Köpük'ü barınağımızdan sahiplendi. Biz de can dostumuzu yeni yuvasına kavuşturduk. İsmini belirmek için ise öğrencilerimiz sandık koymuş ve biz de sandık başına giderek demokratik bir seçimle köpeğimizin ismini koyduk. Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası. Yaptığımız farkındalık etkinliklerimizle okullarımızda hayvan sevgisi büyüyor. Öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Hayvan sahiplenmenin çocuklarımız üzerinde çok olumlu bir etki oluşturacağına eminiz. Bugün Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizden Yekta Baydar Ortaokulu'na bir can dostumuzu sahiplendirdik. Çocuklarımızın Köpük'e çok iyi bakacağını biliyoruz. Köpük, Yekta Baydar Ortaokulu'muzun maskotu olacak" dedi.

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Öğrenciler ise Köpük'ü uzun süre sevdi. Öte yandan Keşan Belediyesi tarafından Yekta Baydar Ortaokulu'na köpek kulübesi ve mama da hediye edildi. (DHA)

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Edirne Keşan köpek

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