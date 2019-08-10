Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti

Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Halil Mert Kaya Projeye yazılımsal olarak destek verdiğini vurgulayarak “ Bu projenin temel mantığına bakacak olursak uzayın dört farklı pozisyonuna katılmış 4 farklı mikrofon ile bir ses patlamasının yerini tespit etmeyi amaçlamıştık. Bu projeyi insan kulağını referans alarak yaptık. Çünkü insan kulağı 2 duyma yetisi ile algılayabiliyor ve yaklaşık olarak bir açısal mesafe veriyor. Bizde dört mikrofon ile sesin mesafesini ve açısal yerini hatta uzaydaki yükseliş açısını bile bulabiliyoruz. Bunu belli bir literatür taramasından sonra matematiğe döktük, matematik ile de fiziği birleştirdik. Bu doğru muydu? Bunu kime inandırabilirdik? Daha sonra bu projenin üzerine bir simülasyon yazmaya karar verdik. Matematik ve fiziği birleştirerek bir çözüm kümesi elde ettik. Bu çözüm kümesine mikrofonlar arasındaki gecikme sürelerini hesaplamamız yetiyordu. Ve bu sayede sesin uzaydaki konumunu bulmuş olabildik’’ dedi.

Zor şartlarda birincilik getiren bir proje yaptıklarına dikkat çeken Kaya, “Ülkemizde HAVELSAN ve ASELSAN’ın buna benzer çalışmaları var. Bu çalışmaları inceleme fırsatımız oldu. Matematiksel çözüm kümesini incelediğimizde bizimkinden tamamıyla bağımsız vektörel bir çalışma yaptıklarını gördük. Biz ise uzaydaki dört farklı mikrofonun kürelerinin kesiştiği nokta olarak belirlemiştik. HAVELSAN ve ASELSAN’ın yapmış olduğu bu projenin minimum 100 bin TL civarı tuttuğunu düşünüyorum. Fakat bizim projemize baktığımız zaman ise maliyetin 500 TL olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

​Uras: “İnsan fizyolojisinden daha hızlı çalışan bir sistem’’

Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği Son Sınıf Öğrencisi Muhammet Uras, “Bitirme projemi hazırlarken savunma sanayide etkin rol alabilecek bir proje yapmak istedim. Önce titreşimlerden yer tespit projesi yapacaktık. Daha sonra projeyi biraz daha geliştirerek ses dalgası analizi şekline getirdik. Bunun için de bütçemizin yettiğince uygun mikrofonlar aldık. Aynı zamanda sesi ileten telefon kablolarından yararlandık. Cihazın soğutucu kısmının tasarımı da tamamen bize aittir. 24 saat boyunca çalıştığı halde hiçbir şekilde ısınma olmadı ve stabil bir şekilde çalışmaya devam etti. Projemiz askeri alanda da kullanıma çok uygundur. İnsan kulağı sesin kaynağından çıkanla çarpıp gelen sesi ayırt edemiyor. Ama mikro işlemcimiz insan fizyolojisine göre daha hızlı çalıştığı için onu işlemcimiz hesaplama kısmında yapıyor. Ve böylelikle yankı ile gerçek sesi ayırt edebiliyor. Projemiz aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katkı sağlayabilir. Bu sistem kurulduğu erde stabil bir şekilde çalıştığı sürece gün içerisinde data alıyor. Mesela bir bölgede uçak düştüğünü düşünürsek, belli noktalardan belli dakikalarda sesler kaydetmiş oluyor. Böylelikle arazide uçağın nereye düştüğü konum olarak bulabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.