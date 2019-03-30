HABER

Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de eğitimlerini sürdüren, ancak seçmen kayıtları memleketinde olan öğrenciler oy kullanmak için dönüş yolculuklarına başladı.Özellikle Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Şehirlerarası Otobüs Terminalleri, öğrencilerin en çok tercih ettiği ulaşım yöntemi oldu.

Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

Eskişehir’de eğitimlerini sürdüren, ancak seçmen kayıtları memleketinde olan öğrenciler oy kullanmak için dönüş yolculuklarına başladı.
Özellikle Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Şehirlerarası Otobüs Terminalleri, öğrencilerin en çok tercih ettiği ulaşım yöntemi oldu. Derslerin bitişi ile birlikte öğrenciler günler öncesinden biletlere yoğun ilgi gösterdi. Firmalar pazartesi gününe kadar yoğun bir çalışma programıyla ek seferler düzenlerken, uzun bir aradan sonra yaşanan yolcu bereketinin mutluluğu yaşandı. Firma yetkililerinden Gökhan Güldaş biletlerin hemen hemen tükendiğini ifade ederken bilet alma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
“İlave seferler açmanın hesapları içerisindeyiz”
Perşembe gününden Pazartesi gününe kadar yoğunluğun devam edeceğini belirten Gökhan Güldaş, ilave seferler konusunda çalıştıklarını belirtti. Güldaş, “Otogarda şu an için beklediğimiz bir hareketlilik var. Ek seferler ile birlikte Perşembe gününden Pazartesi gününe kadar bir hareketlilik var. Herkes için hayırlısı olsun. 4 günlük bir yoğunluk var şu anda. Araçlar hemen hemen dolu. İlave seferler açmanın hesapları içerisindeyiz. Bir gün sonra Pazartesi günü bilet bulamayanlar için de hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul tarafına talep çok. Oraya ilave seferlerimiz var. 15-16 sefere kadar çıktık. Oy kullanmak için memleketine gidecek vatandaşlarımızın zorlanmaması için bilet alma işlemlerini son güne bırakmamalarını da hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Minikler bir araya gelip köy okuluna kütüphane kurduMinikler bir araya gelip köy okuluna kütüphane kurdu
Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar varKarayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.