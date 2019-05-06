Öğrenciler şehit anısına fidan dikti

İSTANBUL (AA) - Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu (MÜNÖP) "Şehide ve Yeşile Saygı" projeleri kapsamında terör saldırısında şehit olan Malatyalı Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu anısına ortaokul öğrencileriyle meyve fidanı dikti.

MÜNÖP'ten yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece İmam Buhari İmam Hatip Ortaokulu'na gelen üniversite öğrencileri, terör saldırısında şehit olan Hacıoğlu'nun hatırasına okulun mevcut 2 arazisine meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Dikim sırasında platform üyelerine eşlik eden ortaokul öğrencilerine, şehitliğin kutsallığı, doğayı korumak ve ağaçlandırmak konusunda bilgi verildi.

