HABER

Öğrenciler sevdiklerine mektup gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun öğrencileri sevdiklerine mektup göndererek, postaneyi yakından tanıdı.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun öğrencileri sevdiklerine mektup göndererek, postaneyi yakından tanıdı. Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun 4 ile 6 yaş arası öğrencileri, öğretmenleri Hilal Arman önderliğinde PTT'ye gelerek sevdiklerine mektup gönderdi. Minik öğrenciler meslekleri yakından tanımak amaçlı çalışma kapsamında ziyaret ettikleri postanede mektup kabul, mektup giden bölümlerinde ve envanterde incelemelerde bulundu. Aileleri ve öğretmenlerin yardımıyla sevdiklerine mektup yazan minik öğrenciler, bunları postaya verdi. PTT personeli ve PTT Müdürü Songül Ekici minik öğrencilere postane ve postanenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Anasınıfı öğretmeni Hilal Arman, Öğrencilerimizle birlikte postaneyi özellikle mektup giden kısmını gezdik. Öğrencilerimiz aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla sevdiklerine yazdıkları mektupları gönderdi. Postanenin ne işe yaradığını öğrendi. Amacımız postaneyi tanımaktı. Öğrencilerimize postaneyi yakından tanıttık dedi. PTT Müdürü Songül Ekici de Minik çocuklarımıza postanede yapılan işleri göstererek anlattık. Mektup ne demek, nasıl taşınır, nasıl alıcılarına gönderilir, onlarla ilgili kısa bilgiler verdik. Onların sevdiklerine gönderdikleri mektupları aldık diye konuştu.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Kanada’da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildiKanada’da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi
20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.