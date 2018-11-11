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Öğrenciler sınav stresini "yoga" ile yenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Niğde'de lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sosyal olmak çok mu zor?" projesiyle öğrenciler, Portekizli eğitmen gözetiminde yoga yapacak - Proje koordinatörü Hayriye Arı: - "Yoga sayesinde öğrencilerimizin sınav stresini yenip daha başarılı olmalarını umut ediyoruz, amacımıza ulaşacağız" - Yoga yapan öğrencilerden Sümeyye Turan: - "Sınavda faydası olacağına inanıyorum. Çok fazla strese giriyoruz"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Bor ilçesinde, lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sosyal olmak çok mu zor?" adlı Erasmus projesiyle öğrencilerin yoga sayesinde streslerini yenerek sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor.

Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus + Projesi ile öğrencilerin akademik, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve sınav stresini yenmeleri amaçlanıyor.

Türkiye ile 4 ülkenin ortaklaşa hazırladığı projede öğrencilere, Türkiye "yaratıcı drama", Portekiz "yoga ve spor aktiviteleri", İtalya "İş birlikçi öğrenme ve tartışma", Polonya "hikaye anlatma", Litvanya ise "düşünce haritaları yöntemleri" konularında eğitim verecek.

Bu kapsamda ilk olarak Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine sınav streslerini yenmeleri ve daha başarılı olmaları için Portekiz'den gelen eğitmen tarafından yoga eğitimi verildi.

Yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülen projede, her bir yöntemin yerinde uygulanması, katılımcı ülkelerin 20 yabancı öğrenciyi ağırlaması ve sosyal beceriler üzerine bir rehber kitap hazırlanması planlanıyor.

Proje koordinatörü Hayriye Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal yönünü geliştirmek hedefli Erasmus projesi hazırladıklarını söyledi.

Bu kapsamda proje ortaklarından Portekiz'in yoga ile sınav stresinin yenilebileceğini önerdiğini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok fazla sınav stresi ve kaygı yaşadıkları için bu yöntemin öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inandık ve ülkemize arkadaşları davet ettik. Portekizli hocamız eşliğinde bir hafta boyunca yoga seansları düzenledik. Bundan sonra da bu seansları beden eğitimi derslerine ekleyerek öğrencilerimizin stresle baş etmesine yardımcı olmak istiyoruz. Böyle bir uygulama Niğde'de ilk defa yapılıyor. Biz bu uygulamayla diğer okullara da örnek teşkil etmek istiyoruz. Portekizli eğitmenimiz bu yöntemin oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Biz de bunu sene boyunca öğrencilerimiz üzerinde uygulayarak deneyeceğiz. Yoga sayesinde öğrencilerimizin sınav stresini yenip daha başarılı olmalarını umut ediyoruz, amacımıza ulaşacağız."

Portekizli beden eğitimi öğretmeni ve yoga eğitmeni Alberto Claudiono Nunes de yoganın öğrenciler üzerinde çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Portekiz'de bununla ilgili iyi deneyimlerim var. Bu yöntemi sınıfımda da uyguluyorum. Sadece sınavlardan önce değil sürekli bu aktiviteleri yapıyoruz. Sadece öğrenciler için değil, stres altında olan herkes için faydalı bir yöntem." dedi.

Yoga yapan 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Turan da yoga yaptığında kendini rahatlamış hissettiğini belirtti.

Gerinme ve esneme hareketlerinden sonra bile rahatlamayı hissettiğini dile getiren Turan, "Sınavda faydası olacağına inanıyorum. Çok fazla strese giriyoruz. Yarım saatliğine bile olsa yoga yaptıktan sonra rahatlamış ve zinde olacağımızı hissediyorum." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Göktuğ Başaran ise "Yoga yaptığım zaman sakinleşmiş hissettim. Tüm ağırlığın benle birlikte yere gittiğini hissettim. Eskimiş enerjiyi yeni enerjiyle değiştirdik. Önümüzdeki sınavlar çok kolay olmadığı için bir seansla olabileceğini düşünmüyorum ama sürekli yaptığımız zaman faydası olur. Yogaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Erasmus + Projesi Niğde öğrenci sınav stresi Sosyal olmak çok mu zor? Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi Türkiye Ulusal Ajansı Yoga

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