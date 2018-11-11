NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Bor ilçesinde, lise öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sosyal olmak çok mu zor?" adlı Erasmus projesiyle öğrencilerin yoga sayesinde streslerini yenerek sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor. Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus + Projesi ile öğrencilerin akademik, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve sınav stresini yenmeleri amaçlanıyor. Türkiye ile 4 ülkenin ortaklaşa hazırladığı projede öğrencilere, Türkiye "yaratıcı drama", Portekiz "yoga ve spor aktiviteleri", İtalya "İş birlikçi öğrenme ve tartışma", Polonya "hikaye anlatma", Litvanya ise "düşünce haritaları yöntemleri" konularında eğitim verecek. Bu kapsamda ilk olarak Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine sınav streslerini yenmeleri ve daha başarılı olmaları için Portekiz'den gelen eğitmen tarafından yoga eğitimi verildi. Yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülen projede, her bir yöntemin yerinde uygulanması, katılımcı ülkelerin 20 yabancı öğrenciyi ağırlaması ve sosyal beceriler üzerine bir rehber kitap hazırlanması planlanıyor.

Proje koordinatörü Hayriye Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal yönünü geliştirmek hedefli Erasmus projesi hazırladıklarını söyledi. Bu kapsamda proje ortaklarından Portekiz'in yoga ile sınav stresinin yenilebileceğini önerdiğini belirten Arı, şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz çok fazla sınav stresi ve kaygı yaşadıkları için bu yöntemin öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inandık ve ülkemize arkadaşları davet ettik. Portekizli hocamız eşliğinde bir hafta boyunca yoga seansları düzenledik. Bundan sonra da bu seansları beden eğitimi derslerine ekleyerek öğrencilerimizin stresle baş etmesine yardımcı olmak istiyoruz. Böyle bir uygulama Niğde'de ilk defa yapılıyor. Biz bu uygulamayla diğer okullara da örnek teşkil etmek istiyoruz. Portekizli eğitmenimiz bu yöntemin oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Biz de bunu sene boyunca öğrencilerimiz üzerinde uygulayarak deneyeceğiz. Yoga sayesinde öğrencilerimizin sınav stresini yenip daha başarılı olmalarını umut ediyoruz, amacımıza ulaşacağız."