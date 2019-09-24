Öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar okullara teslim edildi

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve dekorasyon bölümünde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar, okullara düzenlenen törenle teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili pilot il olarak seçtiği Kastamonu’da öğrenciler tarafından üretilen oyuncaklar okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Ahşap Oyuncak Projesi kapsamında Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini pilot il olarak tercih etti. Mayıs ayında hayata geçirilen Ahşap Oyuncak Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 270 bin TL’lik ödenekle makine ve ekipmanlar alındı. Personel eğitimlerinin da tamamlanmasıyla birlikte 18 oyuncak modeli tasarlandı.

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve evde birebir eğitimde kullanma özelliği olan, çocukların psikomotor, Bilişsel ve Sosyal Duygusal Gelişimini destekleyen oyuncaklar, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere dağıtılarak çocukların denge, konsantrasyon, gölsel algı, dikkat, tanıma ve algılama gibi birçok becerilerini desteklemesinde kullanılacak. Bu kapsamda koli içeriği 8 farklı materyalden oluşmak üzere il genelinde 16 ilçede 50 okula toplam 50 adet oyuncak kolisi dağıtımı yapıldı.