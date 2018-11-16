Öğrenciler tarih dersini Topkapı Sarayı'nda görecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrenciler müze, kütüphane ve sanat mekanlarından etkin şekilde yararlanıp, tarihi mekanlarda ders yapabilecek. Protokol, Topkapı Sarayı Müzesi'nde İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler için yeni dönemde 2023 vizyonu doğrultusunda çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem çalışmaları içerisinde çağın ve geleceğin becerisiyle donanmış ve bu becerilerini insanlığın faydasına kullanabilen, bilime meraklı, kültür ve sanata duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirme hedeflerinin bulunduğunu, kültür ve sanat ortamlarının öğrencilerin çok yönlü olarak yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: "Çocuklarımız eğitimi sadece okulda dört duvar arasında algılamasınlar. Sanatın, kültürün olduğu ortamların, kütüphanelerin, zenginliği içerisinde oluşan ortamların arasında yer alarak buralardan da yararlanmalarını istiyoruz. Öncelikle öğrenci ve öğretmenlerimizin bir eğitim modeli olarak müzelerden yararlanmasını istiyoruz. Tarihle, kültürle ilişkili birçok konunun okul ortamı yerine müzelerde, kültür ve sanat ortamlarında işlenmesini istiyoruz. Ders programları içerisinde bunlara yer verilmesini çok önemsiyoruz. Bu ortamlarla birlikte İstanbul'u tanıma noktasında planlanmış geziler yapılmasını istiyoruz. Beraberinde de bunlarla ilgili bilgi-beceri yarışmaları düzenlemek istiyoruz. Önce ilçelerde sonra bütün İstanbul'u kapsayacak şekilde bir tasarımla yapmak istiyoruz."

Okul kütüphaneleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı kütüphaneler arasında bir entegrasyon sağlamak istediklerini aktaran Yazıcı, ayrıca öğrencilerin dil becerilerini geliştirip, pratik yapacakları uygulamalar yapmak istediklerini belirtti. Öğrencilerin tarihi mekanlardan da istifade edebileceklerini dile getiren Yazıcı, "Örneğin tarih dersiyle ilgili öğrencilerimiz, somut olarak olaylar örgüsünü Topkapı Sarayı'nda da öğrenebilecek. Sadece burada değil kendilerine en yakın diğer ortamlardan da istifade edecekler. Müze gezmeyen öğrenci kalmasın istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin tiyatro etkinliklerinden de yoğun istifade edebilmelerini için farklı modeller de uygulama amacındayız." diye konuştu. - "Öğrenci ve öğretmenlerimize büyük müjdelerimiz var" İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz ise önemli olanın insanın kendi kimliği, kişiliği, kendi tarihi, kendi coğrafyası ve kültür ikliminde en güzel şekilde yetişerek dünyaya örnek, bütün insanlığı kucaklayacak bir duyguyla bezenmesi olduğunu söyledi.