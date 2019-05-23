Öğrenciler, tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işledi

Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da öğrenciler, 'Okul dışarıda günü' etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, müze ve ören yerlerin dersliklere dönüştürülmesi için protokol hazırlandı. Bu kaosamda Çınar ilçesindeki Fatih Ortaokulu ile Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine yönelik tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Okul dışarıda günü' etkinliği düzenlendi. 4 Ağustos 2014'ten bu yana Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yürüten Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, öğrencilere Zerzevan Kalesi'nin geçmişi ve gelecekte kültürel mirasa kazandırılmasıyla ilgili bilgi verdi. Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, etkinlikle öğrencilerin tarih bilincinin gelişmesine katkı sunacağını belirterek, "Çocuklarımız bu tür etkinliklerle araştırmacı, paylaşımcı, geleceğine sahip çıkan bireyler olarak yetişmiş olacaktır. 3 bin yıllık bir mazisi Zerzevan Kalesi'ndeyiz. Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınır karakolu burası. 4 yıldır Dicle Üniversitesi'ne bağlı bazı birimler burada kazı çalışmaları yapıyor. Bütün okullarımızda şu anda 'Okul dışarda günü' etkinliği yapılıyor. Biz de bu anlamda hem Zerzevan'ı tanıtmak, hem çocuklarımıza tarihi yerinde öğretmek amacıyla buraya getirdik. Sosyal bilgiler dersi şu anda burada işleniyor. Roma ve Bizans'ı anlatıyoruz onlara. Buranın nasıl bir geçmişe sahip olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik kapsamında sosyal bilgiler dersi burada işlendi. Yaparak, yaşayarak, canlı şahit olarak öğrenmek daha güzeldir. Çocuklar Bizans ve Doğu Roma'yı bir daha unutmayacaklar" dedi. 'ZERZAVAN KALESİ'Nİ DERSLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ' Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise "Hem Diyarbakır, hem bölgenin, hem de Zerzevan'ın tarihini anlatıyoruz. Yanı başlarında bir çalışma yapılıyor. Biz bu çalışmalarla ilgili çocukları daha fazla bilgilendirmek istiyoruz. Öğrencilerde tarih ve arkeoloji bilincini oluşturuyoruz. Çocuklar için yapay kazı alanları da oluşturuyoruz. Pratik yapma olanağı da bulacaklar. Biz tarihi anlatıyoruz ama burada anlatmak çok başka. Birçok çocuğa bu projeyle ulaşmak istiyoruz. Çınar'dan başladı, bütün ile yayılacak. Aslında Zerzavan'ı bir dersliğe dönüştürüyoruz" diye konuştu. Fatih Orta Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Evin Altunakar da çok verimli ders işlediklerini ifade ederek, "Zerzevan'ın 3 bin yıllık olduğunu öğrendim. Çok güzel bir yer. Çok sevdik burayı. Okul dışında yaptık dersimizi. Arkadaşlarımızla çok da eğlendik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

