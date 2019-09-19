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Öğrenciler, tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ Körfez Yarış Pistinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları yapıldı. Üniversite öğrencileri, tasarladıkları araçlarla dereceye girmek için mücadele etti.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Yarış Pistinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları yapıldı. Üniversite öğrencileri, tasarladıkları araçlarla dereceye girmek için mücadele etti.

Üniversite öğrencilerinin en verimli elektrikli aracını üretmek için yarıştığı 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları', TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenleniyor. Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda, dereceye girip, ödül verilecek takımların araçları, 20- 22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek ve gösteri sürüşü gerçekleştirilecek. Yarışmalara katılacak takımların; motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve enerji yönetim sistemi parçalarını kendilerinin tasarlayıp, üretmesi, yerli yapması gerekiyor. Bu parçalardan en az birini yerli yapmayan takımlar, final yarışlarına katılamıyor. Araçlarının yerli üretim parça olması konusunda üstün başarı gösteren takımlara aynı zamanda 'Yerli Ürün Teşvik Ödülleri' verilecek. Tüm teknik kontrollerden geçen 33 takım, final yarışları için piste çıkmaya hak kazandı.

'TÜRKİYE ARTIK SADECE TEKNOLOJİYİ KULLANAN ÜLKE DEĞİL'

Körfez Yarış Pisti'nde yarışları takip eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bugün finalin son aşamasına gelen 28 elektromobil ve 5 hidromobil aracımız yarışıyor. Aslında bu yarış 1 yıl öncesinde başladı ve takımlar oluşturuldu. Araçlarımız tasarlandı ve bu yıl ilk defa bir yenilik getirdik. Ülkelerimizin hedefleri noktasında milli teknoloji hamlemiz kapsamında artık sadece araç tasarımı için kullandığımız parçalar değil, onun dışında da yerli bir parça istiyoruz. Bu seneki yarışımızın kategorisi geçen yıldan daha zor. Katılımcılar mutlaka yerli parça kullanmak zorundalar. Bundan dolayı 33 aracımız yarışıyor. Biz TÜBİTAK olarak 15 yıldır bu sürecin içindeyiz. Güneş enerjili araçlarımızdan sonra elektro ve hidromobil ile geçtiğimiz yıldan itibaren otomobil yarış kategorisi başladı. Türkiye artık sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil, teknoloji üreten bir ülke olmak zorunda ve bunu da inşallah başaracağız. Bunu da yapacak olan insan kaynaklarımız. Bu yüzden insanlarımızın niteliği çok önemli" dedi.

KENDİLERİ TASARLADILAR

Araçlarının tamamını kendilerinin tasarladıklarını söyleyen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Bilal Yüzer ise "Biz aracımızı yaklaşık 2 yıl önce tasarlamaya başladık. Son 1 yıl içinde de yapımına başladık. Dış kabuğu olsun ve iç motoru olsun hepsini kendimiz tasarladık. Yaz boyu bu araçla ilgili çalıştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Hepsinin üstesinden gelip buraya getirdiğimiz ve yarışabildiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

Yaşadıkları talihsizlik nedeniyle yarışlara katılamadıklarını belirten, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Enes Aslan da "Aracımızın kağıt üzerinde çalışması 6 ay sürdü. Aracımız 1,5 ay içinde tamamlanmış haline dönüştü. Gece gündüz aracı tamamlamak için çalıştık. Ufak talihsizlik yaşayarak yarışlara katılamadık. Batarya elektrik sisteminde sorun yaşadık. Bu sene dersler çıkarıp eksikliklerimizi fark ettik" dedi.

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