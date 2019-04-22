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Öğrenciler tasarladıkları robotları yarıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SATSO iş birliğiyle düzenlenen EduRoTech Ulusal Robot Yarışması ve Şenliği'ne katılan öğrenciler, geliştirdikleri robotları yarıştırma imkanı buldu

Sakarya'da, "geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip" çocukların erken yaşlarda keşfedilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen EduRoTech Ulusal Robot Yarışması ve Şenliği başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle Sakarya MEM Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Sertifikasyonları ve Dijital Dönüşüme Liderlik Projesi kapsamında, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe, Sakarya, İzmit, Giresun, Ankara, Konya ve Bilecik'ten katılan öğrenciler, farklı kategorilerde 186 robotu yarıştırma imkanı buldu.

- "Onları geleceğe emin adımlarla yetiştireceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın dijital dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, gelecek 15-20 yıl içerisinde insana bağlı iş gücü yerine sektörde makine ve robotların yer alacağını söyledi.

Dijital dönüşümü bugünün çocuklarıyla gerçekleştireceklerini ifade eden Durmuş, "Dolayısıyla çocuklarımıza gerekli imkanlar ve koşullar sağlandığı takdirde onlar dijital dönüşüme liderlik edebilecek, geleceğin mesleklerine hazırlanabilecekler. Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir neslin yetiştirilmesi gerekliliğiyle 2023 Eğitim Vizyonumuzda hedef olarak dijital dönüşüm yerini almıştır." diye konuştu.

Durmuş, dünün öğretileriyle bugünün çocuklarını yarına hazırlayamayacaklarını vurgulayarak, "Şu an çocuklarımız bizden çok daha hızlı düşünebiliyor. Bizler de bunun farkındayız. Onları geleceğe emin adımlarla yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş da yeni çağın gereklerini yerine getirebilmek için geleceğin teminatı çocuklar ve gençlere yönelik bu tür organizasyonların büyük önem arz ettiğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin, ezber eğitimden ziyade Endüstri 4.0 dünyasına yanıt verecek, bu teknolojiyi anlayabilecek şekilde eğitilmesi gerektiğinin altını çizen Çatalbaş, "SATSO olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. İlimizde yapılan ve yapılmakta olan birçok organizasyona destek veriyoruz. Destek veren sponsorlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
EduRoTech Ulusal Robot Yarışması ve Şenliği öğrenci robot tasarım yarışma

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