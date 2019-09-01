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Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri ve cezaevindeki hükümlüler, tasarladıkları deri ürünlerin üretimini yapıyor.Adalet Bakanlığı Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Tasarım Bölümü iş birliğinde öğrencilerin tasarladığı özel tasarım deri ürünler hükümlüler tarafından üretiliyor.

Üniversite öğrencileri ve cezaevindeki hükümlüler, tasarladıkları deri ürünlerin üretimini yapıyor.
Adalet Bakanlığı Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Tasarım Bölümü iş birliğinde öğrencilerin tasarladığı özel tasarım deri ürünler hükümlüler tarafından üretiliyor. Birçok iş kolunda binlerce mahkuma eğitim veren işyurtları, örnek bir iş birliğine daha imza attı. Uşak Başsavcısı Bünyami Korkmaz ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş tarafından imzalanan protokolle Uşak Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Tasarım Bölümü ile iş birliği yapan Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, birbirinden özgün tasarım ürünler ortaya çıkarıyor. Özellikle deri ürünler üzerine yapılan çalışmalarda öğrencilerin birbirinden özgün tasarımları hükümlülerin maharetli ellerinde son moda ürünlere dönüşüyor.
Öğrencilerin tasarladığı deri mont, deri ceket, deri yelek, deri çanta ve bürokrat çanta gibi ürünler 100 kişilik hükümlü grubunun çalıştığı atölyede üretiliyor. Başlarında iki hoca ile birlikte üretim yapan hükümlüler, üniversite öğrencilerinin ortalama üç günde çizimini yaptığı ürünleri bir günde üretiyor. İş birliği sayesinde öğrenciler teorik dersleri pratiğe dönüştürme imkanı bulurken, mahkumlar da eğitimlerini aldıkları konularda ustalıklarını geliştirerek meslek sahibi oluyor.
Yapılan üretimler toplamında Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyesinde bir yılda 15 bin çanta, 10 bin deri mont ve yelek üretilerek satışa sunuldu. Ayrıca proje kapsamında tekstil bölümünde yılda 80 bin battaniye üreten Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Türkiye’deki tüm cezaevlerinin battaniye ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor

Öğrenciler tasarlıyor, hükümlüler dikiyor
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