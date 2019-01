Öğrenciler tatilde at binerek stres atıyor

Kütahya’da öğrenciler tatilini at binerek değerlendiriyor.

Kütahyalı öğrenciler, sömestr tatilinde Atlı Spor Külübü’nde usta biniciler eşleğinde at biniyor. Öğrencilerin yanı sıra velilerin de rağbet gösterdiği tesiste atlar ile yakın temas kuran öğrenciler, bu etkinliklerle kültürümüzün bir parçası haline gelmiş atları daha yakından tanımış oluyorlar.

Atlar ile birlikte olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Betül Sude Köse, “İlk binişim olması nedeniyle biraz çekindim ancak çok güzel. Diğer arkadaşlarıma da at binmeyi kesinlikle tavsiye edeceğim. Çünkü atlar çok güzel hayvanlar” diye konuştu.

Kızının at merakını gidermek ve ailecek birlikte vakit geçirmek için Atlı Spor tesislerine geldiklerinden bahseden Hüseyin Köse ise, “Kızımın bir at sevdası olmasından dolayı bu tesise geldik. Özellikle yapılanlar ve hayvanlara karşı sağlanan olanaklardan dolayı tesis sahibine teşekkür ederiz. Bu hayvanlar bizim ata kültürümüz. Atalarımızdan gelen bu mirası yaşatmak içinde bu tür yerlere sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Okulların tatil olmasının ardından boş vakitlerini tesiste at binerek geçirdiğini dile getiren öğrencilerden Emre Altıntop ve Ahmet Eray Babanoğlu, “Okulların da tatil olmasının ardından buraya at binmeye geliyoruz. Atlarla birlikte olmak huzur veriyor, rahatlatıyor. Burada atları daha yakından tanıyoruz” diye konuştular.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu ise, “Kulüp başkanı olarak 15-20 yıldır atlarla uğraşıyorum. Bir gün neden Kütahya’da da atçılık yapılmasın, çocuklarımız neden atları tanımasın. Büyükşehirler de bu tür etkinliklerimiz var. Biz de Kütahya’da olması için çocuklarımız için bu hizmeti ortaya çıkardık. Şu ana kadar 150’nin üzerinde engelli öğrencimizi at ile buluşturduk. Ailelerinden bu konuda teşekkürler aldık. Biz de çocuklarımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Okulların da tatil olması ile aileler çocuklarını ödüllendirmek ya da birlikte vakit geçirmek için at binmeye geliyorlar. Biz burada verdiğimiz hizmet ile birlikte çocuklarımızın atlar ile tanışmasını sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz” ifadelerini kullandı.