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Öğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik sonrası öğrencilere hediye dağıtımı sırasında iziham yaşandı.

Öğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik sonrası öğrencilere hediye dağıtımı sırasında iziham yaşandı. Öğrenciler top alabilmek için birbirini ezerken, yere düşen bazı öğrenciler ise gözyaşı döktü.
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle 'sağlık için her gün 10 bin adım' sloganı eşliğinde İmam Hatip Meydanı’ndan Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Sağlık için her gün 10 bin adım' ve 'koşabiliyorsan koş' pankartları taşıdı.
Yürüyüşün ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda öğrencilere elma ve top dağıtıldı. Top dağıtımı sırasında öğrenciler top alabilmek için birbiriyle yarıştı. Düşüp ezilen öğrenciler oldu, canları acıyan, top alamayan bazı öğrenciler göz yaşı döktü.

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Öğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktüÖğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktüÖğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktüÖğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktü

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