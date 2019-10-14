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Öğrenciler Türk bayrağı açıp, ’Barış Pınarı Harekatı’nı destekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde dev Türk bayrağı açıp ’Barış Pınarı Harekatı’na destek için Mehmetçiğe dua etti.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na lise öğrencilerinden de destek geldi.

Öğrenciler Türk bayrağı açıp, ’Barış Pınarı Harekatı’nı destekledi

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde meslek lisesi öğrencileri okul bahçesinde dev Türk bayrağı açıp ’Barış Pınarı Harekatı’na destek için Mehmetçiğe dua etti.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na lise öğrencilerinden de destek geldi. Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, okul bahçesinde ’Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda Mehmetçiğe destek verdi. Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler, Mehmetçiğe destek için dua ettikten sonra "Şehitler ölmez, vatan bölünmez ve ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar attı.
Okul Müdürü Sinan Nalçacı, "Mehmetçiğe moral motivasyon ve manevi destek olması amacıyla bu etkinliği düzenledikleri belirterek, "Hain terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde mücadelesini sürdürüyor. Bizler de askerimizin her daim yanındayız. Tarihte vatan, millet, bayrak, ezan gibi değerlerimiz için can vermişiz. Bu değerlerimizi, bu duygularımızı gençlerimize aktarmalı ve hep zinde tutmalıyız. Bizler şimdi vatana olan sevgimizi ancak onun uğrunda yapacağımız çalışmalarla ispatlayabiliriz. Yaşı, cinsi, görevi, mesleği ne olursa olsun, herkesin bu güzel vatan için yapması gereken işler vardır. ’Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet edendir’ düsturuyla hareket etmeliyiz. Bize düşen görev, sahip olduğumuz devletimizi, milletimizi korumalı ve de tabi ki bu ülke uğruna şehit olan insanlarımızın çabalarını boşa çıkarmamak, emaneti zayi etmemek, emanete hıyanet etmemek ve bizden sonraki nesillere de bu vatanı gururla teslim etmektir. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.

Öğrenciler Türk bayrağı açıp, ’Barış Pınarı Harekatı’nı destekledi

Öğrenciler Türk bayrağı açıp, ’Barış Pınarı Harekatı’nı destekledi

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