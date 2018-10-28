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Öğrenciler, üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, barajı geçen ancak üniversite tercihinde bulunmayan adaylara yönelik dün başlatılan ankete verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerden gelecek sene kontenjanların belirlenmesinde yararlanılacak - Bundan sonraki bazı düzenleyici işlemlerde ve karar alma süreçlerinde yine öğrenci görüşleri alınmaya devam edilecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), barajı geçen ancak üniversite tercihinde bulunmayan adaylara yönelik dün başlatılan ankete verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerden, gelecek sene kontenjanların belirlenmesinde yarar sağlanacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından geçen sene ilk kez, barajı geçmiş olmakla birlikte tercihte bulunmayan üniversite adaylarına ÖSYS-2017 tercih süreci ile ilgili görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla 20 bini aşkın aday üzerinde bir anket yapılmış ve bu anket sonuçları, önlisans programlarının kontenjan planlamasında dikkate alınmıştı.

Bu anket sonuçlarının dikkate alınmasıyla, önlisans programlarının ve genel olarak yükseköğretim programlarının doluluk oranları, geçen yıla göre büyük oranda arttı.

Araştırmada, elde edilen bulgulara dayalı başarılı bir planlama sonucu önlisans programlarında boş kalan kontenjanlarda geçen yıla göre bu yıl önemli bir azalma görüldü.

Adayların beklenti ve taleplerini dikkate alan, görüşlerine değer veren bir yaklaşımın temel alındığı bu yılki anket ise adaylara dün uygulanmaya başlandı.

- Ankette öğrencilerin tercih eğilimi konusunda detaylı sorular yer aldı

Bu yılki ankette, adaylara tercihlerinde lisans ve önlisans programlarına yönelik eğilimleri, üniversite ve program tercihlerini belirleyen faktörler, gelecek sene tercih kullanırken devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine yönelik düşünceleri, adayların hangi programların artmasını istedikleri, sıralama barajlarını geçtikleri halde mühendislik, öğretmenlik, tıp, hukuk, mimarlık programlarını niye tercih etmedikleri
gibi sorular soruldu.

- Daha rasyonel planlamalar için öğrencilerin görüşleri önemsenecek

Ankette verilen cevapların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen verilerden gelecek sene kontenjanların belirlenmesinde yararlanılacak.

YÖK, daha rasyonel planlamalar yapabilmek için yükseköğretim kurumlarının en önemli paydaşı olan öğrencilerden gelen görüşlere ve önerilere özellikle dikkat edecek. Böylece, adaylar ve öğrenciler gelecek yıl yapılacak sınavla ilgili karar alma süreçlerinde ve kontenjanlarla ilgili kararlarda yer alma fırsatı bulacak. YÖK, bundan sonraki bazı düzenleyici işlemlerde ve karar alma süreçlerinde yine öğrenci görüşlerini almaya devam etmeyi planlıyor.

Anketin merkezinde, yükseköğretimin en önemli paydaşı öğrenciler yer alıyor. Öğrenci geri bildirimlerini önemseyen bu anket ile yükseköğretime erişim konusunda adayların görüşleri de ele alınacak.

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