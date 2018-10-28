Öğrenciler, üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), barajı geçen ancak üniversite tercihinde bulunmayan adaylara yönelik dün başlatılan ankete verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerden, gelecek sene kontenjanların belirlenmesinde yarar sağlanacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından geçen sene ilk kez, barajı geçmiş olmakla birlikte tercihte bulunmayan üniversite adaylarına ÖSYS-2017 tercih süreci ile ilgili görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla 20 bini aşkın aday üzerinde bir anket yapılmış ve bu anket sonuçları, önlisans programlarının kontenjan planlamasında dikkate alınmıştı.

Bu anket sonuçlarının dikkate alınmasıyla, önlisans programlarının ve genel olarak yükseköğretim programlarının doluluk oranları, geçen yıla göre büyük oranda arttı.

Araştırmada, elde edilen bulgulara dayalı başarılı bir planlama sonucu önlisans programlarında boş kalan kontenjanlarda geçen yıla göre bu yıl önemli bir azalma görüldü.

Adayların beklenti ve taleplerini dikkate alan, görüşlerine değer veren bir yaklaşımın temel alındığı bu yılki anket ise adaylara dün uygulanmaya başlandı.