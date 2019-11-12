Öğrenciler uygulamalı sabun yaptı

BilimSenol Platformu topluluğu "Bilim İstasyonu Projesi" ile öğrencilerde bilimi yaygınlaştırmak için harekete geçti. Proje kapsamında bilgilendirilen Refik Saydam Ortaokulu öğrencileri derste uygulamalı sabun yaptı. BilimSenol Platformu, ilkokul, ortaokul ve liselerde bilimi yaygınlaştırmak için yola çıktı. Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan grup, kimya, biyoloji, fizik, yapay zeka; robotik kodlama ve çevreyle alakalı eğitimler vererek öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor. 6 kişilik grup ilk olarak Refik Saydam Ortaokulu öğrencileriyle 3 ayrı derste 3 ayrı uygulamayla bir araya geldi. Öğrenciler önce sabun yapımı konusunda bilgilendirildi. Daha sonra grup üyeleriyle birlikte derste uygulamalı bir şekilde sabun yaptı. Topluluk daha sonra öğrencilere 30 metreyi 2 saniyede tamamlayan hızlı çizgi robotu ve öğrenciler serviste kalmasın diye geliştirdikleri projelerini tanıtıcı bilgiler verdi.

"Amacımız bilimi yaygınlaştırmak"

BilimSenol Platformu Başkanı Emirhan Belli yetkililerden daha fazla destek beklediklerini belirterek, "Amacımız ilkokul, ortaokul ve liselerde bilimi yaygınlaştırmak. Bizler Türkiye’de ilk bilim uygulama öğreten platformuyuz. Kimya, biyoloji, fizik alanında eğitimler veriyoruz. Girişimcilik eğitimleri, yapay zeka ve çevre sunumları yapmaktayız. Bu sayede geleceğin bilim insanlarını ortaya çıkartıyoruz. Birçok çocuğun hangi alanlara meraklı olduğunu keşfediyoruz" dedi.

"Hepimiz için yararlı projeler"

Öğrencilerden Osman Egehan Okan ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu projelerin hepsini tek tek inceledik çok güzel projeler. Özellikle servis projesini çok beğendim. Böylece servis kullanan kişilerde ölme vakaları daha az olacak. Ayrıca bu tip robotik ve yazılım programları hepimiz için yararlı projeler. Çünkü gelecekte bunlarla uğraşmak geleceğin meslekleri oldukları için çok önemli" diye konuştu.

