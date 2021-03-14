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Öğrenciler üzerlerine düşen saksıdan kıl payı kurtuldular

14.03.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Öğrenciler üzerlerine düşen saksıdan kıl payı kurtuldular

Tekirdağ’da okuldan çıktıktan sonra evlerine dönen öğrencilerin üzerlerine saksı düştü.

Tekirdağ’da okuldan çıktıktan sonra evlerine dönen öğrencilerin üzerlerine saksı düştü. Öğrenciler yaralanmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın da etkisiyle cadde üzerindeki bir apartmanın üst katlarından aşağı düşen saksı kaldırımda yürüyen Mithatpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini kıl payı sıyırdı. Saksının ayaklarının dibine düştüğünü dile getiren öğrencilerden Asrın Kuş, birkaç saniye ile yaralanmaktan kurtulduğunu, arkadaşları Yaren ve Asu ile kendisinin çok korktuğunu ifade etti.
Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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