Öğrenciler, Vali Balcı'dan düdük alabilmek için birbirleriyle yarıştı

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilmesi kapsamında Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Tokat?ta etkinlik yapıldı. Öğrenciler etkinlik sırasında Tokat Valisi Ozan Balcı?dan kırmızı düdük alabilmek için birbirleriye yarıştı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilmesi kapsamında Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Tokat'ta etkinlik yapıldı. Cumhuriyet Meydanı?nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Vali Balcı, Cumhuriyet Meydanı?nda sürücülere Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın yazılı broşür dağıtarak sürücüler ile sohbet etti. Vali Balcı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, tüm Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları bu sene yaya öncelikli trafik yılı konsepti altında ?Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın? başlığı altında eylem yapıyoruz. Bugün Tokat?ta 52 noktada 17 emniyet ekibimiz, 112 personelle de bu eylemi gerçekleştiriyor. Bu sene yaya yılı. Öncelik yayanın. Bütün sürücülere şunu belirtmek istiyorum, bu sene trafikte önceliği yayalara vereceğiz. Bu bizim kültürümüzde de var. Tabiatımızda da var. Bunu da zaten ziyadesiyle de yapıyorlar. Tokatlı hemşehrilerimiz de uyuyor buna dedi.

Vali Ozan Balcı konuşmasının ardından, sohbet ettiği öğrencilere kırımızı düdük dağıttı. Bu sırada öğrenciler Vali Balcı?dan düdük almak için birbirleriyle yarıştı. Vali Balcı?nın yardımına ise korumaları yetişti.



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