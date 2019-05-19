Öğrenciler vücutlarıyla 'Türk bayraklı 100' figürü oluşturdu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde öğrenciler vücutları ile Türk bayraklı 100 figürü oluşturdu.

Niğde Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan yaklaşık 260 kişi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle Türk bayraklı 100 figürü oluşturdu. Öğrenciler hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Büyük beğeni toplayan video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

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