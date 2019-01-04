Öğrenciler WEFA yardımlarıyla ısındı

Erzurum'dan sonra yardımlara devam edeceklerinin altını çizen Aydın, açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, İstanbul'daki mülteci çocuklara ve Adana'da himayemiz altındaki yetimlerimize de kış yardımlarında bulunacağız." bilgisini verdi.

Yardımlarla çocukların yüzlerinin güldüğü aktaran Aydın, "Dün ve bugün üç ilçemizde 1033 öğrenciye kışlık giysiler hediye ederek onların mutluluklarına şahit olduk." ifadesini kullandı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kış yardımlarına ilk olarak Erzurum'da başladıklarını belirtti.

Ülke genelinde iki binden fazla çocuğu sevindirmeye hazırlanan WEFA üyeleri, kış aylarının en sert geçtiği şehirlerden Erzurum'da 1033 öğrenciye yardımda bulunarak çocukların içini ısıttı.

Kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşan WEFA, Erzurum'un Çat, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki öğrencilere kaban, bot, eldiven, atkı ve bere hediye etti.

Aydın, tüm bu yardımlar tamamlandıktan sonra yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış kampanyası kapsamında Yemen, Makedonya, Moğolistan, Lübnan, Keşmir, Pakistan ve Bangladeş'te yardımlarımız olacak. Zor şartlarda yaşayan kardeşlerimizin soğuk kış aylarını daha rahat ve sıcak geçirmeleri için gayret ediyoruz. Başta yetimler, öğrenciler olmak üzere yaşlı, hasta ve kimsesizlere odun, kömür, soba, battaniye, kışlık giysi ve zekat yardımlarında bulunuyoruz."

Yardımların 28 Şubat'a kadar devam edeceğini aktaran Aydın, hayırseverlerin "wefa.org" sayfası üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

