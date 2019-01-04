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Öğrenciler WEFA yardımlarıyla ısındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Erzurum'da 1033 ilköğretim öğrencisine kışlık kıyafet yardımında bulundu - WEFA Genel Başkanı Musab Aydın: - "Dün ve bugün üç ilçemizde 1033 öğrenciye kışlık giysiler hediye ederek onların mutluluklarına şahit olduk"

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Erzurum'da1033 ilköğretim öğrencisine kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşan WEFA, Erzurum'un Çat, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki öğrencilere kaban, bot, eldiven, atkı ve bere hediye etti.

Ülke genelinde iki binden fazla çocuğu sevindirmeye hazırlanan WEFA üyeleri, kış aylarının en sert geçtiği şehirlerden Erzurum'da 1033 öğrenciye yardımda bulunarak çocukların içini ısıttı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kış yardımlarına ilk olarak Erzurum'da başladıklarını belirtti.

Yardımlarla çocukların yüzlerinin güldüğü aktaran Aydın, "Dün ve bugün üç ilçemizde 1033 öğrenciye kışlık giysiler hediye ederek onların mutluluklarına şahit olduk." ifadesini kullandı.

Erzurum'dan sonra yardımlara devam edeceklerinin altını çizen Aydın, açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, İstanbul'daki mülteci çocuklara ve Adana'da himayemiz altındaki yetimlerimize de kış yardımlarında bulunacağız." bilgisini verdi.

Aydın, tüm bu yardımlar tamamlandıktan sonra yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış kampanyası kapsamında Yemen, Makedonya, Moğolistan, Lübnan, Keşmir, Pakistan ve Bangladeş'te yardımlarımız olacak. Zor şartlarda yaşayan kardeşlerimizin soğuk kış aylarını daha rahat ve sıcak geçirmeleri için gayret ediyoruz. Başta yetimler, öğrenciler olmak üzere yaşlı, hasta ve kimsesizlere odun, kömür, soba, battaniye, kışlık giysi ve zekat yardımlarında bulunuyoruz."

Yardımların 28 Şubat'a kadar devam edeceğini aktaran Aydın, hayırseverlerin "wefa.org" sayfası üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum öğrenci WEFA yardım

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