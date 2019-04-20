MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Tabduk Emre Orta Okulu öğrencileri, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında UNESCO sertifikalı Global Jeopark alanındaki çöpleri topladı.

Farkındalık etkinliği kapsamında jeoparkta düzenlenen programa, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı.

Etkinliğe katılanlar, 12 bin yıl önce püskürerek kayalaştığı tahmin edilen arazideki atıkları topladı.

Belediye Başkanı Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrenci ve öğretmenlere duyarlı davranışları için teşekkür ederek, "Öncelikle farkındalık oluşturduklarından dolayı çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Onların itinalı ve dikkatli bakış açıları sayesinde temizlik daha hassas ve ince bir şekilde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Deniz Kaz da öğrencilere çevreyi temiz tutma ve turizm değerlerini kazandırmak için bu etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Bizler Kula halkı olarak kültürel zenginliklerimizi korumak için çok daha dikkatli olmalıyız. Amacımız yarının büyüklerinde çevre bilinci oluşturmak. Güzel bir gezi, güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Rümeysa Türkoğlu (10), "Bu hafta, Turizm Haftası olduğu için jeoparka geldik, çöpleri topladık, çeşitli etkinlikler yaptık. Burada çok eğleniyorum. Şimdi de jeopark alanına gezmeye gideceğiz." dedi.

