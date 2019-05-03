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Öğrenciler yaşlıların hayatına dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mesleki eğitim öğrencileri, ziyaret ettikleri yaşlı kadının evindeki elektronik eşyaları tamir edip evine mutfak dolabı ve tezgah yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, ziyaret ettikleri yaşlı kadının evindeki elektronik eşyaları tamir etti, evine mutfak dolabı ve tezgah yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında, İslahiye Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, "Hayata dokun" sloganıyla ilçedeki yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri ziyaret ediyor.

Bu kapsamda elektrik/elektronik ile mobilya ve iç mekan teknolojileri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan, ilerlemiş yaşına rağmen çamaşırlarını eliyle yıkayan Emine Matyaroğlu'nu (73) ziyaret etti. Elektrik bölümü öğrencileri, yaşlı kadının bozuk çamaşır makinesini tamir edip evin elektrik tesisatını kontrolden geçirdikten sonra, patlamış ampulleri değiştirdi.

Mobilya ve iç mekan teknolojisi öğrencileri de içeride tezgahı olmadığından dolayı bulaşıklarını her zaman dışarıda yıkayan yaşlı kadının evini biraz daha konforlu hale getirmek için mutfak dolabı ve mermerden mutfak tezgahı yaparak monte etti.

İslahiye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet İçtin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların yüzündeki gülümsemenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek amaçlarının öğrencilerini milli ve manevi değerlere sahip, yardımlaşmayı bilen, meslek ehli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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