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Öğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek için D-400 karayolunu trafiğe kapattı.

Öğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek için D-400 karayolunu trafiğe kapattı.
Sultan Akın İlkokulu Müdür Yardımcısı Belkıs Günar'ın hazırladığı 'Trafikte Biz de Varız' projesi kapsamında etkinlik düzenleyen öğrenciler, Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Öğrenciler, ellerindeki pankart ve ağızlarındaki yeşil düdükler ile sürücüleri uyararak, ışıksız kavşak ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğuna dikkat çekti.
Müdür Yardımcısı Günar, "Okul olarak öğrencilerimiz ile birlikte yaya önceliğine dikkat çekmek için, 'Trafikte Biz de Varız' adlı projeyi hazırladık. Bu kapsamda öğrencilerimizin yol güzergahlarından olan D-400 karayolunu kısa süreliğine kapattık. Projemize destek veren Emniyet Müdürlüğü'müze, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve okul müdürümüze çok teşekkür ederiz. İnşallah sürücülerin dikkatini çekmeyi başarmışızdır" dedi.

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Öğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattıÖğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattıÖğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattıÖğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattı

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