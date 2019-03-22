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Öğrenciler Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı.Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen grup, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce "İslamofobiye karşı ’Büyük doğu’ kardeşliği", "Çare İslam birliği" pankartları açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı.
Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen grup, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce "İslamofobiye karşı ’Büyük doğu’ kardeşliği", "Çare İslam birliği" pankartları açtı. Basın açıklamasına AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mardin İlim Yayma Öğrenci Topluluğu Başkanı Kamuran Abukan, “Gün geçmiyor ki, İslam düşmanları Müslümanların kutsallarına karşı beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenler bu defa Yeni Zelanda’da kardeşlerimizi hedef aldı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken, Yeni Zelanda’dan gelen haber, haçlı terörünün geldiği boyutları da gözler önüne serdi” dedi.
Dünyaya inanç ve düşünce özgürlüğü dersi verdiğini zanneden batı zihniyetinin yetiştirdiği sayısız fertlerden biri olan katilin, cuma namazı esnasında iki camiye saldırdığını ve 50 Müslümanı şehit edip 48 Müslümanı yaralandığı bu olayın adının terörizm olduğunu belirten Abukan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu terör saldırısında önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldırılarda caydırıcı cezalar uygulamayan batılı devletler de sorumludur. Düşünce ile baş edemeyeceğine inandığı Müslüman toplumu şiddete başvurarak mağlup edeceği hayaline kapılan batı, islamofobiyi bir endüstri haline getirmiş, dedeleri gibi yalnızca silahı yegane yol addetmiştir. Düşünürler ki; Müslümanları öldürürsek İslam biter. Bilmezler ki; dağ taş İslam’dır, alem İslam’dır, dönen kainat İslam’dır. Nitekim camide gerçekleştirdikleri katliamdan sonra binlerce kişi İslam’ı öğrenmek için camilere akın etmiş ve son belirlemelere göre 980 kişi de şehadet getirip İslami din olarak seçmiştir. Gün gelecek meydanlarda Haydarı Kerrar’ın elindeki Zülfikar misali kafir zihniyetin boynuna bir yıldırım gibi çarpacağımıza, Halid Bin Velid gibi Allah’ın yenilmez kılıcı olup mağlubiyet üstüne mağlubiyet yaşatacağımıza, Allah adına yemin ediyoruz.”
Basın açıklamasının ardından Doğu Türkistanlı üniversite öğrencisi Ahmed Tursun, İslam’ın, Müslümanların, Türkiye’nin birlik beraberliği için ve Kudüs’ün özgürlüğü için dua etti.

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