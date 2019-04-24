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Öğrenciler yöresel ürünlerle 81 Türk bayrağı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Öğrenciler yöresel ürünlerle 81 Türk bayrağı yaptı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul öğrencileri, "81 İlde Şanlı Bayrağım" projesi kapsamında Malatya'nın kaysı çekirdeği, Ordu'nun fındığı, Rize'nin çay yaprağı gibi yöresel ürünleri kullanarak yaptıkları 81 Türk bayrağını sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışında, Sorgu Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerince yöresel ürünler kullanılarak yapılan Türk bayraklarının sergilendiğini söyledi.

Yazıcı, "Serginin en önemli özelliği 81 ilimizdeki yerel ürünlerde yapılmış olması. Çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisini kazandırma açısında da duyulu ve anlamlı bir sergi oldu. 81 ilin yerel ürünlerini ortaya koyan, bütün Türkiye'yi kapsayan, milletin birliğini bütünlüğünü, kültürel değerlerini bayrağımıza nakşetmiş olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sergiye gezen Canan Çetiner, "Tek tek emekle yapılmış, yöresel ürünler kullanılmış, tarihi eserlerden alıntı yapılmış, çok güzel. Daha önce böyle sergi görmemiştim, haberini duymuştum, yakından görünce çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bayrak sergi Yozgat

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