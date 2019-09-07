Öğrencilerde Dikkat Dağınıklığına Karşı Akıllı Telefon Yasağı

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle gençlerin hayatını ele geçiren sosyal medyaya karşı Michigan’ın Berkley kentinde bir okul farklı bir uygulama deniyor. Öğrencilerin Cuma günleri öğle yemeği molasında telefonlarını kullanmaları yasak. Okul müdürüne göre geçen yıldan bu yana yürürlükte olan uygulama sayesinde öğrenciler arasında iletişim arttığı gibi kaygı bozuklukluları da azaldı. Anderson Ortaokulu müdürü Michael Ross eskiden bir masada 8-10 öğrencinin telefona bakmaktan birbiriyle konuşmadığını söylerken şimdi özellikle Cuma günleri kantindeki gürültünün iyi bir şekilde artmasından memnun. ABD’de birçok okulda telefonsuz günler yayılıyor. Yine Michigan’daki 9 bin 760 öğrencili Forest Hills devlet okulu, 12’nci sınıfa kadar okul saatlerinde cep telefonu kullanımını tamamen yasakladı. Özellikle ortaokul öğrencilerinin ilk defa cep telefonu edindikten sonra kendilerini kontrol edemediğini belirtiyor. Yasak akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatleri, müzik çalarları, taşınabilir oyun cihazlarını da kapsıyor. Öğrencilerin mutlaka telefonda görüşmesi gerekiyorsa ya okulun yönetim ofislerindeki telefonu kullanması gerekiyor ya da, kendi telefonunu ofise getirip arama yapması isteniyor.

Diğer okul örnekleri arasında öğrencilere son ders zili çalana kadar kilitli kalan manyetik telefon kilidi kılıfı dağıtılması ya da sınıfların bir köşesinde “telefon park yeri” oluşturulması var. Ancak bazı aileler bu yasaklarla ilgili çekincelere sahip. Özellikle de konu acil durumlarda okul güvenliğiyle ilgili olduğunda. Berkley’de iki çocuğunu okutan Rita Catchings, geçen yıl okulun bir tehdit nedeniyle tecrit altına alınması üzerine ailelerin çocuklarıyla mesajlaşarak haber aldığını ve Facebook sayfasından haberleştiklerini hatırlattı. Anderson Ortaokulu’nun müdürü Micheal Ross ise riskli ya da acil durumlarda, tehdit altındaki öğrencinin zaten telefonuna değil kendi güvenliğine odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor. Gençleri “FOMO” yönlendiriyor Öğrencilerden telefonlarını kapatmalarını ya da dolaplarına kilitlemelerini talep eden eğitimcilerin amacı elektronik dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak. Bu sayede öğrenciler daha fazla odaklanabiliyor ve sosyal aktiviteleri artıyor. Uzmanlar, bu yasak olmazsa öğrencilerin gün boyunca sosyal medya hesaplarını ve mesajlarını kontrol ettiğini ve kaygı bozukluklarının arttığını söylüyor. Bunun nedeniyse FOMO (fear of missing out) adı verilen dışlanma ve eksik kalma korkusu.

Okullarda getirilen bu yasaklar, gençler arasında cep telefonu kullanımı ile ders notlarının düşmesi ya da depresyon ve kaygının artmasıyla bağlantı kuran araştırmalara dayanıyor. Araştırma merkezi Pew’un 2018 anketine göre, ABD’de 13 ile 17 yaş arası her 10 gencin 9’unun akıllı telefon ya da sosyal medyaya erişimi var. Bir başka araştırmaya göre de telefonlarında saatlerce vakit geçiren çocuklar her 13 saniyede ekranlarının değişmesini bekliyor. Yani ekranda hızlı hareket istiyorlar bu da dikkat dağınıklığını körüklüyor. “Çocuklar ve Ekranlar” adlı ulusal araştırma kurulunun üyelerinden Paul Weigle, son 20 yılda gençlerde görülen akıl sağlığı sorunlarında büyük değişiklikler olduğunu söylüyor. Bu değişim, ekran başında geçirilen zamanla bağlantılı. Weigle, “Çocukluk ve gençlik dönemleri ciddi anlamda değişti. Araştırmalar, genç insanların ekran başında geçirdiği süre arttıkça daha fazla akli sorunlarla karşılaşabileceğini gösteriyor” diyor. Weigle’a göre okulların getirdikleri yasaklar önemli ancak ailelerin de evde mesela yemek masasında ya da ödev yapılırken cep telefonuna sınırlamalar getirmesi yararlı olabilir.