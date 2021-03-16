Öğrencilerde mutasyonlu virüs görülünce apartman karantinaya alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 4 öğrencide mutasyonlu virüsün görülmesi üzerine bir apartman ve iki daire karantinaya alındı.

Daday’da son zamanlarda özellikle çocuklarda görülen mutasyonlu virüs, ilçe genelinde yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 4 öğrenci ve 2 yetişkin kişide görülen mutasyonlu virüs nedeniyle peş peşe karantina kararları da alınmaya başlandı. Bu kapsamda Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Daday’da bir apartman ve iki dairede mutasyonlu virüs görülmesi üzerine karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Yetkililer, yayılma hızı yüksek olan ve özellikle çocuklara hemen bulaştığı bilinen mutasyonlu virüs için temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

