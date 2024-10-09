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Öğrencilerden 100'er bin lira toplayıp bir anda yok oldular! Yılların kurumu buhar oldu uçtu: Paramızı geri vermiyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 11:11
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İstanbul Bahçelievler'de yıllardı eğitim veren bir kurs merkezine giden öğrenciler kurumun kapılarına kilit vurduğunu gördü. Ne olduğunu anlamayan öğrenciler durumu velilerine bildirdi. Ortalama 70 bin ila 100 bin arasında kayıt parası toplayan kursa veliler ulaşamadı. Kurstan da her hangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler mağdur olurken veliler şikayetçi oldu.

İstanbul'da özel bir kurs merkezine kayıt yaptıran onlarca öğrenci, eğitim öğretim yılının başlamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kurs merkezine gelen öğrenciler, eğitim kurumunun kapalı olduğunu gördü. Durumu hemen velilerine bildiren öğrenciler daha dönem başında sezona mağduriyetle başladılar.

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TELEFONLARA CEVAP VERMEDİLER

Ekol Haber'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Bahçelievler'de erken kayıt adı altında 70 ile 100 bin lira kayıt parası ödeyen veliler, eğitim kurumundan neden kapalı olduğuna dair bilgi almak istedi. Ancak kurum telefonlara dahi yanıt vermedi.

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YILLARDIR EĞİTİM VERİYORDU! 'ADINA GÜVENDİK'

Dershanenin adına güvendiğini, yıllardır burada eğitim verdiğini dile getiren veliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek dolandırıldıkları iddiasıyla kurumdan şikayetçi oldu.

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"PARAMIZI GERİ VERMİYORLAR"

Mağdur bir veli, "Erken kayıt yaptık biz. Eylül ayında başlayacağı söylendi. Paramızı geri vermiyorlar. Muhatap yok, cevap yok" sözleriyle kurumun cezalandırılmasını istedi.

KURUMDAN TEK BİR AÇIKLAMA BİLE YAPILMADI

Milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla suçlanan kurum ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler dolandırıcı eğitim kurs
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