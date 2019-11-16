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Öğrencilerden "11 milyon fidan" için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

İlkokul öğrencileri "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla yazdıkları şiirleri ve çizdikleri orman resimlerini gönderdi - Öğrenci Cem Koç: - "Resmimde öncesi ve sonrası olarak birer fidan ve ağaç çizdim. Ekilen milyonlarca fidanın gelecekte ağaca dönüşeceğini anlatmak istedim. Bu seferberliği başlatarak ülkemize milyonlarca fidan kazandıran Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Küçükçekmece Zühtü Şenyuva İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, "Geleceğe Nefes" kampanya kapsamında 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli'ye yazdıkları şiirler ve çizdikleri resimlerle teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı kampanyayı okulun internet sitesinde gören öğretmen Mümin Koçali'nin sınıfta duyurması üzerine öğrenciler, 11 Kasım saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada düzenlenen ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği için "gelecegenefes.com" adresinden fidan sahiplendi.

Kendilerine daha yeşil bir gelecek bırakmak ve "geleceğe nefes" olmak adına Türkiye'yi milyonlarca yeni fidana kavuşturan Bakan Pakdemirli ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek isteyen öğrenciler, hayalindeki ormanları resmetti, yeşil doğa ve ormanla ilgili şiirler kaleme aldı.

Resim ve mektuplarını Bakanlığa ulaştıran öğrenciler, büyüklerinden gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye mirası bırakmaları için harekete geçmelerini istiyor.

- "Güzel bir gelecek için bizlere yeşil alanlar bırakın"

Öğrencilerden 8 yaşındaki Cem Koç, AA muhabirine, fidanlar ağaca dönüştüğünde daha temiz bir ortamda yaşama fırsatı bulacaklarını belirtti.

Kampanyayı başlatanlara çizdiği resimle teşekkür ettiğini dile getiren Koç, "Resmimde öncesi ve sonrası olarak birer fidan ve ağaç çizdim. Ekilen milyonlarca fidanın gelecekte ağaca dönüşeceğini anlatmak istedim. Bu seferberliği başlatarak ülkemize milyonlarca fidan kazandıran Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Koç, büyüklerine fidan dikme tavsiyesinde bulunarak, "Güzel bir gelecek için bizlere yeşil alanlar bırakın." diye seslendi.

Okuldaki Suriyeli öğrencilerden Abdullah Süleyman ise kampanyaya destek olmak için içinde arı ve kelebeklerin olduğu bir orman çizdiğini anlattı.

- "Yeşil bir İstanbul hayal ediyorum"

Öğrenci Zeynep Sarı da doğayı, ağaçları ve çiçekleri çok sevdiğini, daha yeşil bir İstanbul hayal ettiğini dile getirdi.

Seferberliğe katılmak için bir fidan sahiplendiğini, bir daha ki sefere kendi fidanını dikmek istediğini belirten Sarı, daha yeşil bir Türkiye için herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet etti.

Öğrencilerden Arzem Zülfikar, "Çocuk ve Ağaç", Berkay Çelik "Ağacım", Samet Alasöz "Ağaç ve Orman", Tunahan Dursun da "Ağaç Sevgisi" şiirleriyle kampanyaya destek verdi.

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