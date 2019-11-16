Öğrencilerden "11 milyon fidan" için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Küçükçekmece Zühtü Şenyuva İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, "Geleceğe Nefes" kampanya kapsamında 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli'ye yazdıkları şiirler ve çizdikleri resimlerle teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı kampanyayı okulun internet sitesinde gören öğretmen Mümin Koçali'nin sınıfta duyurması üzerine öğrenciler, 11 Kasım saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada düzenlenen ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği için "gelecegenefes.com" adresinden fidan sahiplendi.

Kendilerine daha yeşil bir gelecek bırakmak ve "geleceğe nefes" olmak adına Türkiye'yi milyonlarca yeni fidana kavuşturan Bakan Pakdemirli ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek isteyen öğrenciler, hayalindeki ormanları resmetti, yeşil doğa ve ormanla ilgili şiirler kaleme aldı.

Resim ve mektuplarını Bakanlığa ulaştıran öğrenciler, büyüklerinden gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye mirası bırakmaları için harekete geçmelerini istiyor.