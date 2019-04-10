Öğrencilerden 174. yıl koreografisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri özel bir '174. Yıl' koreografisi hazırladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta düzenlenen program kapsamında öğrenciler bir araya gelerek '174' ve 'Polis' yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı.

Ardından, Düzce Şehitliği'ne geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

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