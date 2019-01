Öğrencilerden Afrin kahramanlarına mektup

Öğrencilerin kaybolan değerlerden olan mektuplaşmayı da bu sayede yaşattıklarına değinen Uğur, bunun da ayrıca sevindirici olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Suriyeli Gına Ali ise mektubunda şunları ifade etti:

"Sevgili Türk askerleri, sizler bizim için çok değerlisiniz. Gece gündüz demeden, sevdiklerinizi düşünmeden vatanımız için can veriyorsunuz. Allah sizlere yardım etsin. İnanın ben de size dua ediyorum. Umarım sağ salim sevdiklerinize kavuşursunuz. Kiminizin babası, kiminizin annesi, kiminizin de eşleri her gün, her saat, her dakika sizleri düşünüyor. Ben de sizleri düşünüyorum. Ağabeylerim, sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bu vatanın size ihtiyacı var. Her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Bu vatanın güvenliği sizlerin elinde. Allah size yardım etsin."

Öğrencilerin mektuplarına Türk bayrağı ve asker resimleri çizdikleri de görüldü.