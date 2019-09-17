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Öğrencilerden askerlerin mesajına videolu teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Bolu'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür etti

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Bolu'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı gönderdi.

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Orta Okulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Bayram Erden, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla askerler tarafından çekilen videoyu izletti.

Bunun üzerine öğrenciler de askerlere teşekkür etmek için video hazırladı.

Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik şunları söyledi:

"Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde vatanın birliği ve dirliği için yaz kış demeden, gece gündüz, sınırın sıfır noktasında silahlarıyla nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, canlarımız, yiğitlerimiz, sizlere söz veriyoruz. Türk vatanının dirliğini ve birliğini var etmek için kalemi kılıçtan keskin kılacağız. Hedeflerimize ulaşmak için yılmadan çalışacağız. Bilim rehberimiz, bu aziz vatanı yüceltmek tek gayemiz olacak. Sizlere minnettarız. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun."

- "Kalemi kılıçtan keskin kılacağız"

Türkçe öğretmeni Bayram Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta görev yapan komandoların bir video mesaj çekerek kendilerinin yeni eğitim-öğretim yılını kutladığını belirterek, "Bizlere başarılar dilediler. Bizler de öğrencilerimle bu mesajı izledik. Bunun üzerine çok duygulandık. Biz de onlara söz vermek istedik. Onlar mesajlarında kalemin kılıçtan keskin olduğunu ifade etmişlerdi. Askerlerimize bir söz verdik. Kalemi kılıçtan keskin kılacağız. Hep beraber vatanımızın birliği ve dirliği için hedeflerimize ulaşmak için yılmadan çalışacağız dedik. İnşallah bunu el birliğiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Özcan da askerlerin videosuna aynı şekilde cevap verdiklerini dile getirerek, "Cevabımızın içerisinde bir söz var; 'Kalemi kılıçtan keskin kılacağız'. Arkadaşlarımla beraber böyle düşünüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
50. Yıl İzzet Baysal Orta Okulu Bolu Jandarma Özel Harekat

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