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Öğrencilerden, askerlerin yeni eğitim- öğretim yılı mesajına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

AMASYA'da özel bir eğitim kurumundaki öğrenciler, hazırladıkları video ile yeni eğitim- öğretim yılı için öğrencilere mesaj gönderen Şırnak'taki Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timine, aynı yöntemle teşekkür etti.  Jandarma Genel Komutanlığı'nca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için video hazırlandı. Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin mesaj gönderdiği videoyu izleyen Amasya Özel Açı Eğitim Kurumları öğrencileri, askerlere aynı yöntemle teşekkür etti. Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Mehmetçiklerimizin sesini duyduğumuzu ve onların her zaman başımızın üstünde birer ‘Kahraman’ olarak yaşayacaklarını hissetmelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumak için yaz kış demeden sınır noktalarında ve ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere selam olsun" dedi.

Öğrencilerden, askerlerin yeni eğitim- öğretim yılı mesajına teşekkür

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da özel bir eğitim kurumundaki öğrenciler, hazırladıkları video ile yeni eğitim- öğretim yılı için öğrencilere mesaj gönderen Şırnak'taki Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timine, aynı yöntemle teşekkür etti.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için video hazırlandı. Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin mesaj gönderdiği videoyu izleyen Amasya Özel Açı Eğitim Kurumları öğrencileri, askerlere aynı yöntemle teşekkür etti. Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Mehmetçiklerimizin sesini duyduğumuzu ve onların her zaman başımızın üstünde birer ‘Kahraman’ olarak yaşayacaklarını hissetmelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumak için yaz kış demeden sınır noktalarında ve ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere selam olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerden, askerlerin yeni eğitim- öğretim yılı mesajına teşekkürÖğrencilerden, askerlerin yeni eğitim- öğretim yılı mesajına teşekkür

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