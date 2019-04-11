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Öğrencilerden Bakan Soylu’yu duygulandıran sunum

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin 15 Temmuz şehitleri için hazırladığı sunumu dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya’da bulunan Necdet Seçkinöz Ortaokulunu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin 15 Temmuz şehitleri için hazırladığı sunumu dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya’da bulunan Necdet Seçkinöz Ortaokulunu ziyaret etti. Okul girişinde kendisini karşılayan miniklerle sohbet eden Soylu, daha sonra 15 Temmuz şehitleri için özel olarak hazırlanan salona geçti. Burada öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitlerin özgeçmişini seslendirdiği sunumu dinleyen Soylu, duygu dolu anlar yaşadı. Bakan Soylu, sınıflara da girerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kırmızı Düdük’ uygulaması hakkında bilgi veren Soylu, öğrencilerle gelecek planları hakkında konuştu. Tarihi bilmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, miniklere tarihle ilgili sorular da sordu. Sınıf dışında işlenen derslerle ilgili eğitimcilere de sorular yönelten Soylu, öğrencilerle fotoğraf çekilmesinin ardından okuldan ayrıldı.

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