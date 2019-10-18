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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

ŞANLIURFA/MALATYA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Siverek ilçesinde Şehit Ali Öztürk Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 750 öğrenci, koreografiyle Türk bayrağı yaptı. Öğrenciler, Türk bayrağı koreografisinin ardından asker selamı verip "En büyük asker bizim asker" ve "Mehmetçiğimize selam olsun" sloganları attı.

Öğrencilerden Kıymet Gümüştaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bugün burada vatan, millet ve kendileri için mücadele eden askerlere destek vermek için toplandıklarını belirterek "Gönlümüz onlarla beraberdir, Allah onların yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Mehmetçik'e destek olmak için bir araya geldiklerini belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Seher Uçak ise "Allah hepsinin yardımcısı olsun. Onlar bizim için bizi tehlikelerden korumak için oradalar. Onlara, kanlarını ay yıldızlı bayrağımıza feda ettikleri için teşekkür ediyoruz, Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Ensar Susanburk ise operasyondaki askerlere başarılar dileyerek "Unutmasınlar ki biz her zaman milletimizin ve ordumuzun arkasındayız. Kimse bizi yıldıramaz." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek vermek amacıyla okul bahçesinde toplanarak "Barış Pınarı" yazılı bir koreografi hazırladı.

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