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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, harekatta bacağından yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu - Muharrem Çelik: - "İyi olduğumda arkadaşlarımın yanına döneceğim. Az önce konuştum, hepsi de iyi. Herkesten dua istiyorlar" - Öğrencilerden Mehmet Şirin Yalçın: - "Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin terörden temizleneceğine inanıyoruz"

Muş'ta üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik'i ziyaret etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Çelik, harekatın 2'nci gününde teröristlerle girdiği çatışmada bacağından yaralandı.

Felç tehlikesi olduğu için bacağındaki kurşun çıkarılamayan Çelik, tedavisinin ardından babaevinin bulunduğu Muş'a gönderildi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile KYK yurtlarında kalan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, Çelik'i, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde ziyaret etti.

Öğrenciler, Türk bayrağı tablosu hediye ettikleri Çelik'e, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, harekatta görev yapan silah arkadaşlarına başarı diledi.

En kısa zamanda arkadaşlarının yanına dönmek istediğini belirten Çelik, "Sizin dualarınız bize yetiyor. Çok şükür iyiyiz. Bir kuşunla kendimizi harap edecek durumda değiliz. Mermi bacağımda, iyi olduğumda arkadaşlarımın yanına döneceğim. Az önce konuştum, hepsi de iyi ve selamları var. Herkesten dua istiyorlar, moralleri yerinde." dedi.

- "Ülkenin bekası adına yapılan bir harekattır"

Emrullah Güler ise harekatı desteklediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız hep söylemiştir, bu savaş değil, ülkenin bekası adına teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Türkiye mazlumların ümididir. Bu ordu İslam ordusudur. Bu sancağı dünyada gurur ve şerefle taşıyan herkes muvaffakiyet bekliyor." diye konuştu.

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Aktaş da harekatla ilgili sosyal medya üzerinden sivillerin hedef alındığına dair kara propaganda yapıldığını söyledi.

Türk askerinin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığını vurgulayan Aktaş, "Bir gazi olarak söylüyorum, hiçbir zaman bir sivile dahi zarar vermemişizdir. Sizin gibi gençlerden, bu kara propagandaya karşı sosyal medyadan Türk askerinin hassasiyetini, vicdanını herkese duyurmanızı istiyoruz." dedi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Mehmet Şirin Yalçın, harekatı desteklediklerini dile getirdi.

Her zaman Mehmetçiklerin yanında olduklarını kaydeden Yalçın, "Ağabeyimizin moral, motivasyonunu artırmak, yanında olduğumuz göstermek için buraya geldik. O da bizi çok iyi karşıladı. Moralinin çok iyi olduğunu söyledi. Çok mutlu olduk. Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin terörden temizleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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