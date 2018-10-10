Öğrencilerden bilim atölyelerine büyük ilgi

Bugün de atölye çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Durmuş, "Temel bilimlerde fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve robotik alanlarında atölye çalışmalarını yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, dünkü söyleşilerini gerçekleştirdikleri alanlarla ilgili sahip oldukları bilgiler ışığında, bugün de atölye çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunu yapmadan önce öğrencilerimizden müracaat aldık ve 5 bin öğrencimiz bu atölyelerde faaliyetlere katılmak için müracaatta bulundu. Ana sınıfından lise sona kadar birçok öğrencimizin katılabileceği atölyeler var." dedi.

Özellikle büyük ilgi odağı olan "Bilimin Öncüleri" standında, İbn-i Sina, Biruni, El-Cezeri ve Ali Kuşcu'yu canlandıran öğrenciler, bilim adamlarının buluşlarını ve çalışmalarını öğrencilere aktardı.

Yeni neslin bilgiye daha çabuk ulaşabilen, bilgiyi çabuk harmanlayabilen bir yapısı olduğunu vurgulayan Durmuş, çocukların merak duygularını köreltmenin onlara verilecek en büyük zarar olacağını ifade etti.

Atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin heyecanlı ve mutlu olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Bilim Sokağı ile öğrencilerimizin merak duygularını tekrar canlandırıp, var olanları diri tutmak ve bu vesileyle de onlarda bir kıvılcım oluşturmak istiyoruz. Bilim Sokağı faaliyetleri daha da artacak. Son zamanlarda ortaokul öğrencilerimizde özellikle astronomiye üst düzey ilgi var. Öğrencilerin bize yönlendirdiği sorular, eğitim sürecinde onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle ilgili ipuçları veriyor. Bu anlamda öğretmenlerimizden de çok güzel geri bildirimler aldık." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kurdukları stantta öğrencileri bilgilendirdi.

