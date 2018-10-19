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Öğrencilerden cami avlusunda sigara karşıtı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

MARDİN'de bir araya gelen bir grup öğrenci, sigaranın zararlarına dikkati çekmek üzere farklı camilerin avlusunda eylem yaptı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de bir araya gelen bir grup öğrenci, sigaranın zararlarına dikkati çekmek üzere farklı camilerin avlusunda eylem yaptı. Yeşilay Mardin Şubesi ve öğretmenlerinin gözetiminde, Yağcı Cami avlusunda toplanan 50 kişilik öğrenci grubu, farklı dillerde, "Sigaraya hayır, bağımlı olmayın, özgür olun" yazılı dövizler taşıyarak cuma namazı çıkışında cami cemaatini sigaranın zararları konusunda uyarıda bulundu. "Sigaraya Hayır" sloganı atan öğrenciler, yanlarında getirdikleri şeker ve kolonyayı camiden çıkan cemaate ikram etti. Cami cemaatine sigara ve zararları konusunda aydınlatıcı broşür dağıtan öğrenciler, cami cemaati tarafından takdirle karşılandı. Şeker ikram eden öğrencilerle karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehdi Yılmaz, anlamlı eylemlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da, yaptığı konuşmada, "Cuma namazı sonrasında Yeşilay Mardin Şubesi olarak Fatih ilkokulu öğrencileri ile birlikte hazırladığımız bir farkındalık oluşturma etkinliğimizi düzenledik. Amacımız çocuklarımız bu yaşta sigaraya alışmasın. Zararlı alışkanlıklardan uzak dursun. Bu şekilde büyüklerini uyararak onlara örnek olsunlar istedik. Kendileri de inşallah bundan sonra dumansız bir hayat yaşamalarını diliyorum" dedi.

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