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Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

KAYSERİ ( AA ) - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin Cumhuriyet'in 96. yılına özel yazıp bestelediği rap şarkıyı seslendirdi.

Merkez Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çeşitli gösteri ve etkinliklerinin düzenlendiği programda 4. sınıf öğrencileri, "Cumhuriyet Rap" isimli şarkıyı seslendirdi.

Sözü ve bestesi sınıf öğretmeni Emel Metin'e ait şarkı, programa katılanların beğenisini topladı.

Emel Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni neslin çocukları artık çok farklı. Bu yüzden onlara yeni nesil etkinlikler yapmak gerekiyor. Daha önce sınıfımızda yaptığımız şarkıyı Cumhuriyet Bayramı'na uyarlamak istedik. Sınıf olarak rap şarkı işini çok sevdik. Hem öğrendik hem eğlendik hem de ortaya bir gösteri çıkardık." diye konuştu.

Şarkının sözlerini kendisinin yazdığını dile getiren Metin, "Çocuklar şarkıyı çok sevdiler ve seslendirdiler. Çocuklar şarkıyı bir günde ezberledi. Öğrencilerim bu etkinliğe çalışmaktan büyük zevk aldı. Veliler de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı Kayseri Rap şarkısı

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