Öğrencilerden dolmuş ücretlerine tepki

Üniversite öğrencileri, dolmuş fiyatlarının yükseltilmesi ve barınma sorununa tepki gösterdi.
Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen Iğdır Üniversitesi öğrencileri adına Iğdır Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrencilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Serdar Öztürk, açıklamada bulundu.
Öztürk, "Iğdır Üniversitesi öğrencileri olarak yetkililerin bu konuya hassasiyet göstereceğine ve bu duruma son vereceğine inancımız tamdır. İlgili makamlardan çeşitli taleplerimiz bulunmaktadır. Iğdır Belediyesinin üniversite kampüsüne belediye araçlarıyla ulaşım sağlamasını, kampüs yol ücretlerinin 1,5 TL olarak sabit tutulmasını, şoförlerin yüksek sesle müzik dinlememesi, sigara içmemesini ve öğrenci arkadaşlarımıza karşı kaba ve saygısız tutumlarda bulunmamasını, şoförlerin kendilerine çekidüzen vermesini, aksi takdirde cezai işlem uygulanmasını ve araçların saat uygulamasında düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz." diye konuştu.
Basın açıklaması sırasında "Öğrenci sömürgesine dur de" ve "Zama, ranta boyun eğme. Milyoner değil, öğrenciyiz" yazılı pankartlar açıldı.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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