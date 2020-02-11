HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğrencilerden Elazığ depremini 'çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına' bağlayan Bedri Gencer'e protesto

Öğrencilerden Elazığ depremini 'çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına' bağlayan Bedri Gencer'e protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 22:38 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Prof. Dr. Bedri Gencer'i protesto ederek dersi terk etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle öğrencilerinin protestosuyla karşılaştı.

"SİZİN MANTIĞINIZA GÖRE ABDULLAH GÜL'ÜN DE HAPSE ATILMASI LAZIM"

Çocuk yaşta evliliği savunduğu için öğrencilerin tepki gösterdiği Gencer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü örnek vererek, "Sizin mantığınıza göre Abdullah Gül'ün de hapse atılması lazım" dedi.

Öğrenciler kendilerine "Cırcır yapma, artistlik yapma" diye karşılık veren Gencer'i alkışlarla protesto edip sınıfı terk etti.

Kendisini protesto eden bir öğrenciye önce 'Sen bu okulun öğrencisisi misin?' diye soran Gencer, öğrencilerin arkasından "Sizin arkanızda kimlerin olduğunu biliyorum" dedi.

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

NE OLMUŞTU?

Twitter hesabından, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" diyen Prof. Dr. Gencer tepkiler üzerine mesajını silmişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi de Gencer'le ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Gencer ise Twitter paylaşımının bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Mesajım, sık sık yaptığım gibi, dinen meşru yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının ahının tutacağı uyarısından ibaretti" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ! Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Bedri Gencer Elazığ Depremi çocuk evliliği Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri protesto Abdullah Gül

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

İstanbul'da otobüste öpüşen çifte müdahale eden yolcuya tepki!

İstanbul'da otobüste öpüşen çifte müdahale eden yolcuya tepki!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

3 ilde eğitime kar engeli

3 ilde eğitime kar engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ! Yol ulaşıma kapandı

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ!

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Tatil haberleri art arda geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'den flaş İdlib açıklaması

'Zindaşti'nin tahliyesi için Burhan Kuzu baskı yaptı' iddiası! Burhan Kuzu'dan yanıt

'Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptı' iddiası! Kuzu'dan yanıt

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.