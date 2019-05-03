Öğrencilerden eldivenle hareket eden araç

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kurulan STEM Merkezinde kurs gören öğrenciler ve öğretmenleri, eldivenle 360 derece hareket edebilen araç geliştirdi.

Siverek’te görev yapan bilişim öğretmenleri tarafından tamamı atık bilgisayar ve malzemelerden kurulan STEM (Science, Technology, Engineering, Math / Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Merkezindeki kurs ve çalışmalarda önemli buluşlara imza atılıyor. Merkezde yapılan çalışmalar sonucu engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir araç geliştirildi. Eldiven üzerine yerleştirilen düzenekten sinyal alan araç, küçük el hareketleriyle istenilen yere doğru hareket ettirilebiliyor. Özel tasarlanmış tekerlekler sayesinde 360 derece hareket etme özeliği de bulunan araç sayesinde engelli bireyler kimseden yardım almadan rahatlıkla araca yön verebilecek.

STEM Merkezi sorumlusu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sertaç İlhan, "Robot tasarımını öğrencilerimizle birlikte geliştirdik. İnsanlarımızın yararına nasıl bir tasarım gerçekleştirebiliriz diye düşünerek, yazılımlar ve programlar geliştirdik ve sonunda engelli bireylerimiz için 360 derece dönebilecek eldiven yardımıyla hareket edebilen robot tasarladık. Tasarladığımız robot normal bir bireyin yapabileceği her türlü faaliyeti gerçekleştirme kabiliyetine sahip, bir insan nasıl her türlü hareketi yaparak yer yöne dönme gücüne sahipse robotumuz da bir engellinin tek bir parmak hareketi ile istediği hareketi gerçekleştirebilecektir" dedi.

Bilişim Teknolojileri Ööğretmeni Barış Mustafa Özsülün ise yapılan çalışmanın engellilere gerçek anlamda katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Engellilerimizin engellileri bir nebzede olsa aşmak amacıyla böyle bir proje tasarladık, projemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah proje kapsamında tasarladığımız robotun patentini alırsak gelirlerini engelliler derneğine katkı sunmak amacıyla bağışlayacağız."

