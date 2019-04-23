Öğrencilerden, Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Okul müdürü, sorumlu öğretmen ve bazı sınıf arkadaşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturdu.

İlk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağıran Yılmaz, çocukların güvenliği için alınan önlemleri ve okul çevreleri ile parklarda yapılan çalışmaları sordu.

Gömce de alınan tedbirler ile geçmişte yapılan ve devam etmekte olan çalışmaları anlattı.

Çalışkan ise "Çocuklar bizim için çok kıymetli. Onların başına gelebilecek en ufak bir zararda şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını bildiriyoruz." dedi.

Öğrenci Kuzey Yılmaz ayrıca telsizden, polis ekiplerinin çocuklarının bayramını kutladı.

Daha sonra, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler, Emniyet Müdürü Çalışkan ile fotoğraf çektirdi.

