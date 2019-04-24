Okul önünde gördüğü engelli bir kişiden esinlenerek proje geliştiren öğrenciler, onların hayatını kolaylaştıracak "Ramposör" yaparak yarışmada finale kaldı. İstanbul’da Pendik Atatürk Ortaokulunda eğitimini sürdüren Senem Nehirarı ve Kerem Dağarcıkoğlu, okul önünde gördükleri engelli bir kişiden esinlenerek onun hayatını kolaylaştıracak proje yapmak istedi. Danışman öğretmen Erkan Tepe’den yardım alan öğrenciler, tekerlekli sandalyenin altına yerleştirecek şekilde düzenek geliştirip, rampasör adını verdikleri projeyi geliştirdi. Proje ile yarışmaya katılan öğrenciler finale kaldı. Elazığ Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda 13’üncü TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışmasına katılan öğrenciler, iyi bir derece elde etmeyi hedefliyor. Rampasor sayesinde düşük fiyatlarla engelli bireyler engelli rampalarına ihtiyaç duymadan kaldırımlara çok rahat bir şekilde inip çıkacağını belirten Danışman öğretmen Erkan Depe, “Rampasör ile iniş çıkışlar 30 saniye sürüyor. Engelli rampalarına park edilen araçlar yükseklik gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Projemiz sayesinde bunlara gerek duymadan istedikleri yerden inip çıkacaklar. Merdiven çıkan tekerlekli sandalyeler var. Bunların maliyetleri 14 bin liradır. Bizimkisi bireysel bir maliyetle 900 liraya ürettik. Seri üretimle bu maliyeti daha aza düşürebiliriz. 500 lira gibi bir maliyetle üretilebilir. Engelli bireylere sunabiliriz. Amacımız engelli bireylere katkı sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.

"Okul önündeki bir engelliden esinlendim"

Projeleri ile ilgili bilgi veren öğrencilerden Senem Nehriarı ise, “Okulun önünde gördüğüm bir engelli vatandaştan esinlendim. Engelli vatandaşımızın hayatını nasıl kolaylaştırabilirim düşüncesi ile çalışmalar yaptık. Öğretmenim ve arkadaşım ile beyin fırtınası yaptık. Bu fikirler arasında en doğru fikrin rampasör olduğu kararına vardık. Ramposör üzerinde 2 çeşit hareket yapıyoruz. İleri geri ve yukarı aşağı hareketleri yapıyoruz. Bu hareketler için piyon dişlilerden, kremayerden, çark ve ana taşıyıcı gibi çeşitli malzemelerden yararlandık. Bunları tekerlekli sandalyenin altına montajladık ve projemiz oluştu” diye konuştu.

Ramposörün 4 pistondan oluştuğunu aktaran projede yer alan öğrencilerden Kerem Dağarcıkoğlu da, “Bu pistonlar yaklaşık 300 nifton kaldırmakta oda 1200 nifton da 120 kiloya eş değer olmaktadır. Pistonlar hem basıncımızı dengeliyor. Hem de düşmemizi sağlamaktadır. Sokaktaki engelli vatandaşlarımız kaldırıma park edilen bir aracı beklemek zorundadır. Ramposör sayesinde 30 saniye gibi kısa bir sürede kaldırama çıkabilirsiniz” ifadelerini kullandı.